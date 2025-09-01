Italia-Israele: sindaco Udine, inopportuno giocare ora

agenzia

De Toni al Messaggero Veneto, rischi per ordine pubblico

TRIESTE, 01 SET – “Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso”, premette. Però la sua idea è di rinviare per poi “recuperare” la partita Italia-Israele di calcio in programma il 14 Ottobre prossimo. Il motivo: eventuali problemi di ordine pubblico. A proporlo è il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, in una intervista al Messaggero Veneto. A un anno di distanza dalle polemiche (e dalla stessa partita), c’è una differenza: il sindaco può contare su un sostegno di 20mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop al match.

