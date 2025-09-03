Italia-Israele:Fedriga, parte politica alimenta propaganda Hamas

agenzia

Governatore, associazione terroristica affama popolazione Gaza

TRIESTE, 03 SET – “Mi sembra che ci sia una parte politica che sta alimentando la propaganda di Hamas. Continuare a raccontare la novella di Hamas non fa che favorire l’organizzazione terroristica. Continuare a creare polemiche su Italia-Israele non fa che favorire quel racconto falso di Hamas”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle polemiche degli ultimi giorni per la prevista partita tra Italia e Israele a Udine. “Bisogna raccontare che Hamas affama la sua popolazione. Per anni l’ha fatto, per tenerla sotto ricatto. Perché sì, c’è un dramma, ma principalmente creato da Hamas – ha sottolineato Fedriga – e bisogna raccontare che Hamas utilizza i civili e i bambini come scudi umani, che mette le proprie basi militari dentro scuole e ospedali in modo vergognoso per utilizzare sempre la sua popolazione inerme come scudi umani. Questa è la verità. Dopodiché – ha aggiunto il presidente Fvg – mi sorprende, e sono rammaricato, che qualcuno si metta a disposizione, anche in Italia, per un interesse partitico, politico ed altro, della propaganda di una situazione di terroristi, che ha, prima di tutto, una responsabilità verso la propria popolazione che ha utilizzato, ammazzato e che continua a farlo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA