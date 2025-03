Italiani in basi Usaf con account dovranno rispondere a Doge

agenzia

Si tratta soltanto dei civili con codice utente ufficiale

AVIANO, 18 MAR – “I lavoratori civili italiani, che hanno un account dell’Exchange, sono invitati a rispondere” alla richiesta del Doge (il Dipartimento Usa guidato da Elon Musk) in merito all’attività svolta durante la settimana precedente. Lo ha riferito ai sindacati – che hanno formulato una domanda specifica in merito – il responsabile dell’Aafes (Army and air force exchange service). Si tratta, dunque, per il momento, soltanto degli intestatari dello specifico account e non di tutti i 750 lavoratori dello stanziamento militare Usa. I dipendenti con account ufficiale civili italiani dell’area commerciale alla base di Aviano (Pordenone) hanno ricevuto ieri una nuova email del DOGE, in cui si chiede “What you did last week/Cosa hai fatto la scorsa settimana?”. La scadenza per la risposta è fissata alle 12 di oggi. Tra le possibili sanzioni, per chi non relaziona la proprio supervisore, c’è anche il licenziamento. In ogni caso, nei giorni scorsi Fisascat Cisl e Uiltucs hanno inviato una lettera all’ambasciatore Usa in Italia, al ministero dell’Interno e alla presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo un incontro urgente in ambasciata e ribadendo “che i dipendenti civili italiani sono assoggettati unicamente alle leggi del loro Paese e agli accordi bilaterali: la richiesta di rispondere alla mail è illegittima”.

