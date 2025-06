Iter per suicidio assistito Laura Santi, manca parere su farmaco

agenzia

Usl attende comitato etico anche su modalità somministrazione

PERUGIA, 06 GIU – Manca ancora un passaggio formale ma anche sostanziale perché sia effettivamente conclusa la procedura con la quale Laura Santi ha chiesto di poter ricorrere al suicidio assistito se e quando lo riterrà opportuno. “L’azienda sanitaria ci ha comunicato che a seguito della relazione dei medici ha chiesto il parere su farmaco e modalità per auto somministrazione al comitato etico e questo ancora non c’è” ha spiegato all’ANSA l’avvocato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, legale della giornalista affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. Al momento dunque, Laura Santi ha ricevuto la conferma delle condizioni previste dalla Sentenza Cappato per poter accedere al suicidio assistito (al quale ha tuttavia annunciato più volte di non voler ricorrere nell’immediato) e quella del collegio medico di esperti del protocollo farmacologico e delle modalità di assunzione. Gli ultimi contatti formali con l’Usl Umbria 1 dei legali della donna – ha spiegato ancora l’avvocato Gallo – hanno riguardato la conferma dal collegio medico di esperti del protocollo farmacologico e delle modalità di assunzione. “Che tempi prevediamo per concludere il protocollo? Siamo in attesa” ha detto il legale. Una volta che la procedura sarà stata completata Laura Santi potrà decidere di accedere al suicidio assistito in Umbria senza altre autorizzazioni, ha detto ancora l’avvocato Gallo. A casa o in una struttura? “Laura ha deciso che quando e se confermerà la sua decisione avverrà a casa” ha concluso la segretaria dell’associazione Coscioni.

