Iva non applicata, società bellunese evade 670mila euro

agenzia

L'indagine a Cortina: l'imposta non è stata versata per 5 anni

BELLUNO, 25 SET – La Guardia di finanza di Cortina d’Ampezzo (Belluno) ha scoperto una società di gestione immobiliare che dal 2019 al 2024 ha omesso di applicare l’Iva ai propri clienti per 670mila euro. La verifica fiscale, condotta attraverso l’esame della documentazione contabile, l’analisi dei dati informatici e questionari inviati ai clienti, ha accertato che l’azienda non ha applicato l’aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi nelle locazioni a uso turistico. La società offriva ai clienti servizi ricettivi non accessori alla locazione come pulizia extra dei locali, cambi extra di biancheria, lenzuola e asciugamani, fornitura di pasti, per un volume d’affari complessivo di 6,7 milioni. I finanzieri hanno analizzato anche i siti delle agenzie di viaggio online come Airbnb, Booking.com, Reserving.com ed Expedia.

