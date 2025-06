Ivanka Trump, primo shopping a Venezia

agenzia

In città per nozze Bezos, alloggia con la famiglia a San Marco

VENEZIA, 25 GIU – Prima uscita per lo shopping stamane a Venezia per Ivanka Trump, figlia del presidente Usa, giunta in città ieri sera per partecipare alle feste del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ivanka, in compagnia di due dei tre figli, è stata pizzicata dai fotografi mentre in motoscafo tornava dopo un giro in centro storico all’hotel St. Regis Venice, un lussuoso hotel sul Canal Grande, a due passi da San Marco, con finestre che danno su Punta della Dogana e la Basilica della Salute. Protetta da agenti in borghese, Ivanka Trump portava un cappello cowboy in tela ed un leggero vestito color salvia, scollato sulla schiena.

