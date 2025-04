Jeep Avenger elettrica entra nella flotta dei Carabinieri

agenzia

Consegnata a Roma, saranno 176 in tutta Italia

ROMA, 11 APR – Consegnata a Roma, davanti alla sede del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, una Jeep Avenger full electric che fa parte di un lotto di 176 vetture di questo tipo che entreranno nel parco auto dell’Arma. L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Taurelli Salimbeni e della responsabile di Stellantis in Italia, Antonella Bruno. Il primo lotto di 46 vetture sarà assegnato alle Stazioni Carabinieri dislocate nella Capitale per l’impiego in occasione del Giubileo, mentre le successive 130 saranno assegnate alle stazioni Carabinieri delle principali città, ove i vincoli antinquinamento ambientali sono soggetti a maggiori restrizioni. L’obiettivo che persegue l’Arma dei Carabinieri nel settore è duplice: ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso le emissioni zero, mantenendo inalterata l’efficienza operativa dei veicoli che saranno impiegati in prima linea per le esigenze di sicurezza dei cittadini. Equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente, che eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm, la nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto del Brand e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. L’autonomia elettrica raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città. Con questa fornitura si conferma il sodalizio che unisce Stellantis con l’Arma dei Carabinieri, un connubio che pone in risalto l’eccellenza dei prodotti del Gruppo non solo al servizio della sicurezza e dell’ordine pubblico ma anche per tutte le altre attività in cui è impegnata l’Arma dei Carabinieri.

