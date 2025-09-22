Jovanotti, ‘insieme a ragazzi in piazza per fine morti a Gaza’

agenzia

'La musica? E' libertà dentro le regole'

ROMA, 22 SET – “Mi unisco agli studenti che pacificamente manifestano oggi per chiedere la fine delle uccisioni indiscriminate nella striscia di Gaza”. Così Jovanotti accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inanugurazione del nuovo anno scolastico all’Istituto penale Nisida. “Per me la musica è libertà dentro delle regole che sono quelle della musica stessa”, ha aggiunto il cantautore, rispondendo ad una domanda dei ragazzi.

