Killer di Denisa aggredito in carcere da parente di una vittima

agenzia

Gli ha tirato olio bollente sul volto. Pm, ha agito indisturbato

PRATO, 06 GIU – Il killer di Denisa, Vasile Frumuzache, 32 anni, accusato degli omicidi di due prostitute a Prato e Montecatini Terme, è stato aggredito in carcere da un parente della donna scomparsa e uccisa nel 2024, Ana Maria Andrei, delitto confessato solo ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Lo si apprende dalla procura di Prato. L’aggressione è stata fatta con olio bollente tirato sul volto. Sull’episodio la procura ha aperto un procedimento penale. Vasile Frumuzache è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale in codice di urgenza giallo. L’aggressione è avvenuta nella casa circondariale della Dogaia, in via La Montagnola. Sul posto il 118 è intervenuto alle 10,40. Secondo quanto riporta il procuratore Luca Tescaroli “l’autore” dell’aggressione “ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo”. “Il fatto è di particolare gravità – commenta poi lo stesso Tescaroli -, perché ogni persona, anche se in ipotesi di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano”.

