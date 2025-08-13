Kompatscher incontra il presidente Mattarella

agenzia

Scambio di vedute durante la visita a Castel Presule

BOLZANO, 13 AGO – Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che trascorre le vacanze estive in Alto Adige, nella base logistica degli Alpini “Villa Ausserer”, a Siusi allo Sciliar. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia e dal genero, ha visitato, insieme al presidente altoatesino e sua moglie, il Castel Presule, a Fiè allo Sciliar. La visita al castello è stata l’occasione per uno scambio informale. “Oltre ad avere parlato degli attuali sviluppi a livello nazionale, europeo e globale – ha riferito Kompatscher – abbiamo analizzato la situazione in Alto Adige e le strategie locali per fare fronte alle odierne sfide sociali, economiche e ambientali. Naturalmente abbiamo anche affrontato il tema dell’autonomia dell’Alto Adige con particolare riguardo ai contenuti del disegno di legge costituzionale per la riforma dello Statuto di autonomia”. Mattarella, riferisce una nota della Provincia, ha anche mostrato “grande interesse” per la possibile collaborazione con le Nazioni Unite per la realizzazione del “Centro di documentazione per la tutela delle minoranze” che troverà sede presso il nuovo polo bibliotecario, a Bolzano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA