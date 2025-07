Kompatscher, ‘non legittimi i tornelli contro l’overtourism’

agenzia

'Serve un mix di misure per tutelare ambiente e residenti'

BOLZANO, 29 LUG – Il tornello sul Seceda, in Val Gardena, “sicuramente, secondo la nostra valutazione, non è legittimo perché avrebbe comunque bisogno di un’autorizzazione paesaggistica, essendo installato in una zona protetta, però è compito del sindaco intervenire”. Lo ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, commentando le notizie sulla riattivazione del tornello lungo il sentiero sul Seceda ad opera del proprietario del terreno che impone un pedaggio agli escursionisti. “Per quanto mi risulta, il Comune è già intervenuto – ha aggiunto il presidente altoatesino – se così non fosse, c’è anche il potere sostitutivo da parte della tutela paesaggistica della Provincia, perché non è possibile che ognuno pianti un palo dove ritiene”. Più in generale, sul fenomeno dell'”overtourism”, Kompatscher ha riferito che “sono in corso una serie di incontri tra gli assessori competenti, i sindaci della Val Gardena, i vari stakeholder e altri, non solo per discutere, perché si è discusso già a lungo. Tante cose sono già progettate o, almeno, individuate come utili. Ora, bisogna anche implementarle ed il discorso non riguarda solo la Val Gardena, e nemmeno solo l’Alto Adige”. Non c’è un solo provvedimento risolutivo, ha chiarito Kompatscher, ma “un mix di misure che comprende sistemi di prenotazione, sistemi di slot, anche con numero chiuso e con tetti massimi, sistemi d’informazione digitale, app e infrastrutture che si devono realizzare per far funzionare questi sistemi”. “Il turismo ‘mordi e fuggi’ è un fenomeno abbastanza nuovo che ha ormai superato i limiti tollerabili. Bisogna, perciò, trovare metodi per gestire queste nuove situazioni tutelando l’ambiente, i residenti ed anche il turismo tradizionale”, ha concluso Kompatscher.

