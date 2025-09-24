L’8 dicembre apre stazione-museo metro C Colosseo

agenzia

L'annuncio di Gualtieri, 'aprirà anche fermata Porta Metronia'

ROMA, 24 SET – “L’8 dicembre ci sarà l’inaugurazione di queste due bellissime stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia. Un altro piccolo tassello di una Roma che cambia”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, riferendosi alle due fermate-museo della metropolitana, a margine del convegno “Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza”, all’università Lumsa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA