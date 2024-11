La bandiera svizzera per non pagare le tasse, sequestrato yacht da 900 mila euro a La Spezia

le verifiche Gdf

I funzionari del reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia e i militari della Guardia di Finanza della Spezia, hanno intercettato uno yacht da diporto di circa 22 metri che, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto a sequestro per contrabbando doganale su provvedimento del gip.

Attraverso approfonditi accertamenti è stato possibile ricostruire le rotte percorse dal natante dal 2020 ad oggi ed è emerso che lo stesso risulta avere stazionato ininterrottamente per oltre diciotto mesi nelle acque territoriali dell’Ue non rispettando le condizioni per l’esenzione dai diritti doganali di confine per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-europea, nel caso di specie la Svizzera, in regime doganale di ammissione temporanea, violando così la normativa europea e nazionale.

È stato accertato che l’imbarcazione, dopo il termine massimo di ammissione temporanea, è stata ceduta a un cittadino comunitario che ha continuato a detenerla, in violazione delle norme, senza procedere alla regolare importazione.