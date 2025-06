La casa galleggiante di 200 mq sul Ticino era abusiva: la GdF scopre canoni non pagati per 85 mila euro

la verifica

Imbarcazion ancorata in modo permanente alla riva e utilizzata a fini abitativi, in assenza di autorizzazione

Una casa galleggiante di circa 200 metri quadrati, ormeggiata stabilmente da oltre dieci anni lungo il fiume Ticino, è stata individuata dal Servizio Navale della Guardia di Finanza.

L’imbarcazione, priva del necessario titolo concessorio per l’occupazione di area demaniale, è stata scoperta durante un controllo effettuato nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Corpo e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).Secondo quanto rilevato dai militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, la casa galleggiante era ancorata in modo permanente alla riva e utilizzata a fini abitativi, in assenza di autorizzazione.