La Corte costituzionale incontra gli studenti di Isernia

Domani il giudice Massimo Luciani al 'Majoriana-Fascitelli'

ROMA, 01 APR – Il “Viaggio della Corte costituzionale nelle scuole” arriva a Isernia. Domani, mercoledì 2 aprile, il giudice Massimo Luciani dialogherà con gli studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Majorana-Fascitelli” per un approfondimento sul tema “La Repubblica”. Il “Viaggio in Italia” – che in questo anno scolastico è già passato da Verrès (Aosta), Atri (Teramo), Genova, Perugia, Reggio Calabria, Torino, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) – dopo la tappa di Isernia arriverà a Bolzano. Continua così il dialogo dei giudici della Consulta con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per parlare della Costituzione e del ruolo fondamentale della Corte costituzionale a tutela dei principi e delle libertà fondamentali. Il “Viaggio in Italia” nelle scuole è un progetto avviato nel 2018, quando la Corte era presieduta dal professor Paolo Grossi, con l’obiettivo di far conoscere la Corte costituzionale e il suo ruolo di garanzia e di difesa dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. Gli incontri hanno suscitato nel tempo grande interesse tra gli studenti, che si sono attivati con la presentazione di propri progetti e iniziative, e hanno raccolto la costante e preziosa collaborazione dei docenti. L’iniziativa si basa su una Carta di intenti siglata dalla Corte costituzionale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, recentemente rinnovata per i prossimi anni scolastici, a conferma della positiva collaborazione sperimentata nel tempo nel corso di questa esperienza. Lo rende noto un comunicato della Consulta.

