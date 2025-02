La difesa di Lo Voi, il primo passo al Copasir

agenzia

Procuratore prepara le contromosse. Il nodo dell'ordine agli 007

ROMA, 08 FEB – Sarà davanti al Copasir, che lo convocherà per ascoltarlo nelle prossime settimane, la sede in cui il procuratore di Roma Francesco Lo Voi illustrerà la sua “difesa” dopo l’esposto presentato dal Dis, ora all’attenzione dei pm di Perugia, su quanto avvenuto intorno all’indagine nata da una denuncia del capo di gabinetto della premier Meloni, Gaetano Caputi. Al netto di quanto verrà deciso dai pm umbri, il capo dei pm di piazzale Clodio, la più grande procura d’Italia, si recherà entro la fine di febbraio davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per respingere qualsiasi accusa ribadendo la “correttezza” del lavoro svolto dal suo ufficio sul fascicolo a carico di alcuni giornalisti del quotidiano il Domani. “Attendo le sedi opportune”, si limita a dire Lo Voi che punterà la sua difesa su un piano squisitamente procedurale.

