Delitto Cecchettin, la difesa di Turetta chiede appello: “no alla premeditazione”

Giudiziaria

I difensori chiedono anche le attenuanti generiche

La difesa di Filippo Turetta ha depositato oggi la richiesta di appello contro la sentenza della Corte d’assise di Venezia, che a dicembre ha condannato all’ergastolo il 23enne di Torreglia per l’uccisione di Giulia Cecchettin, l’11 novembre 2023. Lo riportano i media locali. Nell’istanza il difensore Giovanni Caruso chiede l’esclusione dell’aggravante della premeditazione e la concessione delle attenuanti generiche per la collaborazione prestata agli inquirenti e per il comportamento processuale tenuto dall’imputato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA