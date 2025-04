La famiglia di Ilaria Sula dopo i funerali, ‘grazie a tutti’

agenzia

'Ci avete dato forza" dice il padre della giovane uccisa a Roma

PERUGIA, 08 APR – Un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto ieri in occasione della cerimonia funebre di Ilaria Sula, è stato diffuso oggi dalla famiglia della ventiduenne ternana uccisa a Roma. “Ci avete dato forza”, scrive il padre Flamur. “Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al funerale di mia figlia Ilaria Sula – sono le parole dell’uomo – per dargli un ultimo saluto. Vedere tutte quelle persone che si sono unite al nostro dolore ha dato forza a me e alla mia famiglia. Ringrazio tutte le forze dell’ordine di Roma e di Terni per il loro lavoro, ringrazio il sindaco e il Comune di Terni per la loro disponibilità, ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e manifestato”, aggiunge, anche in riferimento alla fiaccolata che in serata ha attraversato il centro storico di Terni e alla quale hanno partecipato migliaia di persone. “Ringrazio tutti gli studenti compagni e amici di Ilaria. Ringrazio tutta la comunità italiana ed albanese per essere stata vicina alla mia famiglia. Grazie a tutti”, conclude il papà della giovane.

