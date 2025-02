La Fanfara a cavallo dei Carabinieri attesa a Trieste

agenzia

Si esibirà il 28 febbraio in piazza Unità d'Italia

TRIESTE, 24 FEB – Uno spettacolo musicale per tutta la cittadinanza, ma in particolare per i bambini e i giovani delle scuole. E’ quello che andrà in scena il 28 febbraio, alle 9.30, in Piazza Unità d’Italia, a Trieste, dove si esibirà la Fanfara del 4/o Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri, accompagnata dalla mascotte dell’Arma, il vicebrigadiere Briciola, cagnolina meticcia, già vincitrice del ‘Premio fedeltà del cane’ di Camogli. La Fanfara a cavallo si compone di 32 musicisti, guidati dal Capo Fanfara Fabio Tassinari ed è il più antico reparto musicale dell’ Arma. Nacque infatti nel 1829, anche se già nel 1814 c’erano militari “trombetti a cavallo”. La Fanfara si è esibita in tutte le principali città italiane e anche all’estero, come in occasione dello spettacolo per il 60/o anniversario di Regno della Regina Elisabetta II. Il Reggimento, come l’Arma, ha però anche esperienze importanti nelle attività a favore di bambini e persone con disabilità già dagli Anni 70 e sostiene anche attività riabilitative e terapeutiche, oltre a quelle sportive integrate e Paralimpiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA