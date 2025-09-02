La figlia Sveva: «Ci ha insegnato a tirare sempre su la testa»

la famiglia

«Ha lottato fino in fondo ma se ne è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma»

L’ultimo periodo «è stato bellissimo, un periodo in cui ha fatto un bellissimo ultimo percorso di vita: ha avuto una vita, come sappiamo tutti, piena di riconoscimenti professionali, al lavoro ha dedicato tutta la sua vita». Lo ha detto Sveva Fede, figlia del giornalista Emilio Fede morto in serata.

«Ha lottato fino in fondo ma se ne è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma», ha aggiunto in collegamento telefonico col Tg1, la voce emozionata riferendosi alla madre, Diana de Feo, sposata dal giornalista nel 1965 e morta nel giugno 2021. «E da figlia l’ultimo pensiero per lui è che sono felice che abbia incontrato mia madre – ha ripetuto – e che si siano voluti bene e che il loro rapporto li abbia sempre sostenuti nei momenti belli, ma anche molto difficili che hanno dovuto attraversare».