La GdF sequestra 100mila accessori di Carnevale non a norma

agenzia

L'operazione dei finanzieri in 10 negozi in provincia di Pavia

PAVIA, 06 MAR – Oltre 105mila accessori per i travestimenti di Carnevale, privi dei requisiti minimi di sicurezza e potenzialmente pericolosi soprattutto per i bambini con meno di 3 anni, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Pavia. L’operazione ha consentito alle Fiamme Gialle di individuare dieci esercizi commerciali (quattro a Voghera, due a Broni e gli altri a Codevilla, Garlasco, Landriano e Stradella) che mettevano in vendita gli accessori in violazione alla normativa del codice al consumo. I legali rappresentanti di questi punti vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Pavia per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo.

