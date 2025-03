La Gdf trova la moto rubata allo staff della Milano-Sanremo

agenzia

Indagine nel Lodigiano, due persone denunciate per ricettazione

LODI, 31 MAR – La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto un deposito di moto rubate. Uno dei mezzi sarebbe dovuto servire allo staff della Milano-Sanremo del 22 marzo scorso ma la sera prima della gara era stato sottratto. L’indagine è partita alcuni giorni fa quando i finanzieri hanno intercettato di notte due italiani alla guida di un furgone che a forte velocità; si stava spostando lungo le strade del Lodigiano. Il mezzo è stato bloccato dopo un tentativo di fuga e a bordo sono state trovate tre moto di grossa cilindrata risultate rubate. Da lì i militari della Gdf di Casalpusterlengo sono arrivati al capannone all’interno del quale c’erano altre 6 moto, tutte immatricolate di recente come le prime tre e tutte rubate nei giorni precedenti nelle province di Milano e Pavia. I nove mezzi – il cui valore ammonta a circa 80mila euro – secondo gli investigatori sarebbero stati di lì a poco smontati e rivenduti probabilmente all’estero.; I due italiani sono stati denunciati per ricettazione. Una delle moto ritrovate era già stata predisposta con i comandi e la specifica segnaletica e messa a disposizione degli organizzatori per la 116ma edizione della Milano-Sanremo, la classica di primavera del ciclismo su strada partita la mattina del 22 marzo scorso da Pavia.

