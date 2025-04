La Lega a Lodi: ‘C’è clima di tristezza, rivedere il 25 aprile’

agenzia

Richiesta al sindaco per modificare il programma di domani

LODI, 24 APR – A Lodi la Lega ha chiesto ufficialmente al Comune che i festeggiamenti per il 25 aprile si tengano sottotono per il lutto nazionale indetto per la morte di Papa Francesco. La capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Eleonora Ferri, ha inviato la richiesta via mail al sindaco Andrea Furegato, esponente del Pd che da tre anni guida un’ampia coalizione di centrosinistra. “In questi giorni – ha scritto Ferri – la nostra comunità si trova a vivere in un clima di tristezza e silenzio a causa della perdita del Sommo Pontefice. In virtù della decisione del Consiglio dei Ministri di proclamare 5 giorni di lutto nazionale a partire dal 22 aprile e in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede bandiere a mezz’asta e di moderare le manifestazioni pubbliche, le chiedo, cortesemente, di rivedere il programma delle celebrazioni per l’80esimo anniversario del 25 aprile”. Ad ora, il programma prevede il ritrovo sotto i portici di palazzo Broletto per la deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide per i Caduti, la Messa in Duomo, poi il corteo con i discorsi del sindaco e dei rappresentanti dell’Anpi provinciale.

