La lite in discoteca e poi la violenta aggressione a Cristiano Iovino: «C’era anche Fedez». Ma il rapper smentisce

MILANO

Il cantante: «Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo Iovino è andato a ballare. Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente»

La serata al “The Club” di Milano, la presunta lite e poi l’aggressione al personal trainer romano Cristiano Iovino davanti al suo residence da parte di una decina di persone. Nel mezzo Fedez, protagonista della rissa nel locale, che sarebbe stato presente anche durante l’agguato insieme ad alcuni ultras del Milan che gli farebbero da bodyguard, come riportato da due testimoni addetti alla sicurezza che lo hanno riconosciuto.

«Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo Iovino è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia» ha commentato Fedez prima di un incontro sulla salute mentale al Salone del Libro a Torino.

«Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente – ha aggiunto il rapper -. Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale».

Insomma, «tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza…».

E ancora: «La stampa si occupa delle cazzate che fa Fedez di notte. Sarebbe il caso che rivedesse le sue priorità e non giocasse a fare l’influencer».

Tutto da ricostruire

Iovino infatti non avrebbe ancora sporto denuncia seppure un fascicolo risulti aperto per rissa e lesioni sul tavolo del pm meneghino Michela Bordieri. La dinamica del pestaggio ai danni del personal trainer noto per il famoso caffè con Ilary Blasi che fece infuriare Francesco Totti, aggredito la notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi davanti al suo appartamento a Milano, è ancora tutta da ricostruire.

Oltre alla testimonianza di due addetti alla sicurezza, alcune telecamere di sorveglianza del condominio dove Iovino ha preso casa hanno inquadrato la violenta aggressione da parte di un gruppo composto da 8-9 persone. E avrebbero ripreso anche Fedez presente sulla scena.

Tutto ha avuto inizio all’interno della discoteca ‘The Club’, qualche ora prima. Una parola di troppo, forse qualche scambio di battute non gradite su una ragazza e tra Fedez, accompagnato da alcuni ultras del Milan, e Iovino è scoppiata la lite, sedata non senza qualche difficoltà, dagli addetti alla sicurezza del locale, che hanno poi allontanato tutti i presenti. Poco più tardi, mentre stava rientrando a casa, Iovino è stato aggredito da un gruppo di persone scese da un minivan nero.