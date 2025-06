La madre di Kaufmann all’Fbi, “sapevo che aveva una figlia”

agenzia

Lo riporta Repubblica, "gli mandavo soldi, speravo fosse felice"

ROMA, 22 GIU – La madre di Francis Kaufmann, accusato del duplice delitto di Villa Pamphili, è stata sentita dall’Fbi il 17 giugno. Lo scrive Repubblica riportando parte della deposizione della donna. Charlene Kaufmann. “Mio figlio in genere usciva con modelle e attrici, quella ragazza non era il suo tipo. Ma speravo che insieme potessero essere una famiglia felice”, dice Charlene Kaufmann che avrebbe anche detto di essere scossa per la morte di Anastasia Trofimova e della nipotina Andromeda, ritrovate senza vita dieci giorni prima nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Non le aveva mai viste ma il figlio gliene aveva parlato. “So che lavorava nel mondo del cinema e io spesso gli mandavo dei soldi -ha detto la donna – Mio figlio viveva a Malta da un po’ e durante il soggiorno aveva conosciuto una ragazza russa di nome Stella. So che dalla loro relazione, nell’ottobre del 2024, è nata una bambina di nome Andromeda. Non so se fossero sposati, in ogni caso non sono stata invitata alla cerimonia. So che vivevano insieme”. La donna ha anche ripercorso gli spostamenti del figlio. “Negli ultimi due mesi si era trasferito da Malta a Roma per portare avanti un progetto. Poi sarebbe dovuto andare in Grecia sempre per un film”. In Grecia, a Skiathos, Kaufmann è stato arrestato.

