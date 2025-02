La madre di Regeni, ‘…e sono 9 anni!’

agenzia

Post che ricorda il giorno del ritrovamento del corpo di Giulio

TRIESTE, 03 FEB – La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha postato oggi un messaggio sul proprio profilo social per ricordare che esattamente nove anni fa fu ritrovato il corpo del figlio, in un “fosso” alla periferia de Il Cairo. “3 febbraio 2025 … e sono 9 anni!” è l’unica scritta che compare sulla foto di una piazza che sembra Milano, davanti a due piloni in cemento. Su uno di questi, in italiano e in inglese, c’è la scritta “Verità per Giulio Regeni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA