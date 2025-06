La maestra di Onlyfans denuncia il papà di un alunno che aveva diffuso le sue foto e “smascherato” la sua attività online

TREVISO

Elena Maraga passa al contrattacco: la maestra di un asilo paritario cattolico licenziata per la sua attività su Onlyfans, ha denunciato il genitore che per primo aveva diffuso le sue foto osè scaricandole dal profilo sulla piattaforma per adulti. E oltre all’uomo, la 29enne insegnante di Varago di Maserada (Treviso), ha querelato, quattro giorni fa, tre “haters” che l’avevano pesantemente attaccata sui social.

Ma c’è anche un’altra vicenda che la ragazza, modella e atleta di body building, vuole approfondire attraverso i suoi legali: un video innocente di «posing», per una gara di body building, trasferito da qualcuno dal profilo Instagram di Elena e pubblicato in un sito hard.

La querelle è emersa a metà dello scorso marzo quando un gruppo di genitori aveva sollevato la questione dell’opportunità che Maraga continuasse l’insegnamento nella scuola, mentre altre mamme l’avevano difesa ritenendo che non fosse influente sulla sua attività educativa l’occupazione “esterna”. Dopo un primo momento di imbarazzo, la direzione della scuola aveva deciso di sospendere l’insegnante dall’impiego (era stata assunta con un contratto a tempo indeterminato) e dallo stipendio, contestandole una condotta non in linea con l’impronta religiosa della struttura, e infine licenziandola.

Maraga, diventato un caso nazionale, grazie all’interesse mediatico aveva visto aumentare notevolmente i suoi follower (oltre 10 mila in un mese) dichiarando di aver guadagnato 30mila euro in un mese lavorando 4 ore al giorno, a fronte dei 1.200 euro percepiti dalla scuola per il suo ruolo.

Abbandonata la cattedra, pur continuando nella trattativa per la buonuscita con la scuola che l’aveva licenziata, la 29enne che ai giornali sottolineava di mancargli «i bambini, ma non le problematiche legate a quel mestiere», ha aperto una sua società per un rapporto con le agenzie del digitale. Nel contempo ha iniziato a partecipare come ospite vip in serate “speciali” nei locali di lap dance. Alla fine ha preso una decisione: non sarebbe più tornata indietro e avrebbe progettato la sua nuova vita professionale su tutt’altro fronte di quello scolastico.