La mamma di Aurora scrive a Meloni, ‘pene più dure per i minori’

agenzia

Il 19 giugno a Bologna ci sarà l'udienza sull'abbreviato

BOLOGNA, 02 GIU – Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne caduta da un balcone, per la cui morte è agli arresti un 15enne accusato di averla uccisa, ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni. “Voglio portare all’attenzione del Governo – ha detto la donna, parlando con il quotidiano piacentino Libertà – che qui una minorenne cade da un balcone, c’è il suo ex presente e nessuno perde troppo tempo a parlarne. Ho chiesto alla premier di inasprire le pene nei confronti dei minori giudicati colpevoli di reati più gravi, basta a leggi che aprono la porta al rischio che certi reati si ripetano”, Il riferimento è all’ex fidanzatino di Aurora, per il quale il 19 giugno al tribunale dei minorenni di Bologna ci sarà l’udienza che dovrà decidere se ammetterlo al rito abbreviato. “Lui non accettava di essere lasciato – dice ancora la donna – proprio come è accaduto alla povera Martina di Afragola. Mi ha figlia ha detto basta tre volte, l’aveva bloccato sullo smartphone: ‘Da oggi inizierà la mia vendetta’ è il messaggio che è riuscito a farle avere. Non abbiamo ancora ascoltato nessuna ammissione di colpa. La mia speranza è che che venga presto il giorno che quel ragazzo racconti i fatti”.

