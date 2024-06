La mamma di Giulia Tramontano, ‘ho riportato tutto a casa’

agenzia

Dissequestrata l'abitazione in cui è stata uccisa dal compagno

MILANO, 13 GIU – “Cara Giulia, finalmente ho riportato tutto ciò che era tuo a casa. Ho pianto, mi sono disperata, distrutta, devastata. Ho annusato ogni singola tua cosa. Da ieri sera sento il tuo odore ovunque, vedo finalmente le cose come se fossi tornata a casa”. Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, pubblicando la foto di alcuni oggetti della figlia, tra cui un peluche e una maglietta con scritto ‘Thiago’, il nome scelto per il bimbo che la donna portava in grembo. “Ho un dolore immenso. Mi lacera, mi toglie il fiato. Mi squarcia il cuore, quello che resta”. Alle scorse udienze del processo per omicidio a carico di Alessandro Impagnatiello, la Corte d’Assise di Milano ha infatti autorizzato il dissequestro dell’abitazione di via Novella a Senago, dove viveva la coppia. “Sì, perché ho le tue cose ora qui – aggiunge Loredana -, sento il tuo odore in tutta la casa, ma tu? Giulia mia, vita mia, senza di te non sono più niente”.

