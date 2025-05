La meccanica quantistica passa anche per l’arte e la cultura

agenzia

A Trieste il dibattito "Natura Facit Saltum"

TRIESTE, 30 MAG – “La scienza e le arti sono distanti ormai da quattro secoli, però c’è un anelito comune, c’è un senso di mistero che unisce la scienza contemporanea e sicuramente la creazione artistica. Vedere se è possibile creare un dialogo fra questi ambiti distanti, può essere forse la sfida del futuro. Nessuno immagina che un letterato possa essere consapevole delle matematiche che soggiacciono alla quantistica, però è interessante che non ci si rinchiuda negli steccati delle proprie discipline”. Lo ha detto oggi a Trieste Enrico Terrinoni, professore di Letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia, in occasione del dibattito sulla meccanica quantistica e la società dal titolo “Natura Facit Saltum”. L’incontro si è svolto al teatro Miela, e l’obiettivo era avvicinare il pubblico alla meccanica quantistica anche attraverso la musica e l’arte. “La realtà – ha sottolineato Terrinoni – è che noi dobbiamo partire da subito, nella nostra società, a non dare il messaggio sbagliato, a non dire ai nostri figli di occuparsi di italiano o di matematica, di geografia o di storia. Dobbiamo cercare di dare un senso a un sapere comune e universale che poi è il senso delle università, produrre un sapere comune che poi si differenzierà e troverà il proprio specialismo”. Ad entrare nello specifico della matematica quantistica è stato poi Giuseppe Mussardo, professore di Fisica Teorica alla Sissa, un tema complesso ma “al quale la gente si sta avvicinando – ha detto – certo c’è ancora una barriera, ma le persone stanno iniziando a familiarizzare”. Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, ha ricordato che “tutto è quantistico, quindi non si può come società non avere perlomeno una certa comprensione, superficiale magari, ma che può rivelarsi sufficiente, tanto più quest’anno, quando si celebra un secolo esatto dalla nascita della meccanica quantistica”.

