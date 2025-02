La modella Bianca Balti: «Da quando ho il cancro tanti brand restii a chiamarmi per lavoro»

LA DENUNCIA

«Mi è capitato per caso di fare la modella. I clienti mi offrivano lavori e io semplicemente accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato magicamente per quasi due decenni. Finché non è arrivato il Covid. A quel punto le cose sono rallentate un po’ e io ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera. Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie idee e le mie esperienze. Essendo me stessa impenitentemente, sono entrata in contatto con un pubblico al quale piacevo esattamente per la donna che ero. Di conseguenza, ho iniziato a lavorare con marchi che abbracciavano i miei valori, una dinamica molto più gratificante». Bianca Balti si racconta così in un lungo post su Instagram, alla vigilia della sua partecipazione al festival di Sanremo, come co-conduttrice della seconda serata del festival insieme con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.