La morte di dj Godzi a Ibiza diventa un caso, il padre: «Mio figlio legato mani e piedi dalla Polizia»

Indagini

Il giovane stava partecipando ad una festa ed era in compagnia degli amici

«Non è credibile» la versione fornita dalla polizia spagnola, secondo cui Michele Noschese, il dj 35enne morto ad Ibiza, sarebbe deceduto per un arresto cardiaco dopo essersi sentito male nella sua casa: è quanto sostiene il padre dell’uomo, Giuseppe Noschese, nell’esposto con il quale chiede alle autorità spagnole di indagare per omicidio volontario a carico degli agenti intervenuti.Questi, secondo quanto riferito da alcuni amici del dj Godzi, presenti quella sera alla festa, sarebbe stato colpito dai poliziotti almeno tre volte alla testa e portato in una stanza dove non è stato fatto entrare nessuno.Il padre del dj, un noto medico napoletano, sostiene che la morte è avvenuta in «circostanze grandemente sospette e comunque non chiarite», subito dopo il suo arresto e mentre era «in custodia delle forze di sicurezza spagnole». Nell’esposto vengono sollecitati, tra l’altro, l’apertura di una «indagine autonoma e approfondita», l’acquisizione dei filmati dell’arresto e la loro messa in sicurezza; l’identificazione di tutti i poliziotti presenti.