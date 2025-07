La morte di Ilaria Sula, giudizio immediato per madre Samson

agenzia

Accusata di concorso in occultamento di cadavere

ROMA, 21 LUG – Il gip di Roma Antonella Minunni ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Nors Manlapaz, la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa 22enne Ilaria Sula. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico, ovvero dall’aver commesso il reato al fine di occultarne un altro. L’udienza del processo nei suoi confronti è prevista per il prossimo 10 dicembre di fronte al tribunale di Roma in composizione monocratica. Possibile che la donna, attraverso il proprio legale, chieda di accedere ad un rito alternativo. Fra cui il patteggiamento.

