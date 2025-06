La nave russa “sospetta” nel Mediterraneo, da Sigonella si alza in volo l’aereo per la sorveglianza

Il caso

La Baltic Lander è nota per il suo coinvolgimento in operazioni logistiche militari. E' sotto sanzioni Usa

Nei giorni scorsi, la nave russa Baltic Leader, un cargo Ro-Ro battente bandiera russa e noto per il suo coinvolgimento in operazioni logistiche militari, ha solcato le acque del Mediterraneo centrale con rotta sud-est, probabilmente diretta verso il porto libico di Bengasi.

Il cargo figura nella lista delle sanzioni statunitensi per presunti legami con il sostegno alle operazioni militari russe. Oggi è stato oggetto di sorveglianza da parte di un velivolo ATR P-72A dell’Aeronautica Militare Italiana, decollato dalla base di Sigonella, in Sicilia.

L’ATR P-72A è una piattaforma di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) utilizzata per monitorare attività marittime sospette. La presenza della Baltic Leader nelle acque del Mediterraneo centrale solleva preoccupazioni riguardo all’efficacia delle misure di controllo e all’operatività di asset russi sanzionati nelle acque mediterranee. Tale situazione evidenzia le sfide nel contrastare il traffico marittimo non autorizzato verso la Libia, soprattutto quando coinvolge attori sottoposti a sanzioni internazionali.