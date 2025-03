La parrucchiera dei vip a processo per frode fiscale

agenzia

ROMA, 01 MAR – Alessia Solidani, parrucchiera dei vip, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di frode fisale. Lo riporta oggi Il Messaggero. L’hair stylist, titolare di numerosi saloni, nella veste di legale rappresentante delle società Moumi srl e Narciso Club srl, secondo l’accusa non avrebbe versato tra il 2018 e il 2019 somme dovute all’erario per un totale di circa 365mila euro “utilizzando in compensazione – si legge nel capo di imputazione – crediti inesistenti derivanti da un’inesistente attività di ricerca e sviluppo”. Tra le clienti di Solidani nomi del cinema e della tv come Michelle Hunziker, Barbara D’Urso, Sabrina Ferilli e Ilary Blasi.

