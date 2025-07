La piscina, il campo di padel e alcuni delicatissimi dossier: come passerà le vacanze Papa Leone XIV

il caso

Dopo 12 anni un pontefice torna nella residenza di Castel Gandolfo

Ad attenderlo non c’è solo un paese in festa, che aspettava il Papa da dodici anni, ma anche tante comodità per un Pontefice sportivo. E’ stata ripristinata la piscina di Papa Wojtyla ma sarebbe stato realizzato anche appositamente per lui, appassionato di tennis, un nuovo campo da padel. Per non parlare dei sentieri pronti per le passeggiate o le corse in una villa pontificia più grande dello stesso Vaticano: 55 ettari contro i 44 del piccolo Stato tra le mura leonine.

Non solo riposo

Ma quella di Leone non sarà una vacanza solo di riposo, preghiera e sport. Sarà anche l’occasione per leggere e studiare carte con il tempo adeguato, considerato che non ci saranno udienze o altri appuntamenti quotidiani, a parte quei pochi già annunciati.Sul tavolo di Papa Prevost da qualche giorno c’è una nuova grana: il pressing dell’ala più conservatrice della Chiesa per smantellare la stretta sulla messa in latino voluta da Papa Francesco. Il cardinale americano Raymond Burke ha già inviato una richiesta in questo senso. «Spero che, il prima possibile, inizi a studiare la questione», ha detto di recente parlando ad un convegno a Londra. Ma sempre dal mondo dei tradizionalisti degli Stati Uniti è arrivata la notizia, da verificare, che Bergoglio avrebbe operato questa scelta contro il parere della maggioranza dei vescovi che erano stati consultati. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha dichiarato in settimana che si tratta di «una ricostruzione molto parziale e incompleta».

Il caso Becciu

Papa Leone dovrà anche approfondire il caso del cardinale Angelo Becciu che il 22 settembre tornerà nel tribunale vaticano per il processo d’appello dopo la condanna in primo grado. Tra i faldoni c’è anche il nuovo esposto alle autorità italiane con le chat dalle quali, a detta degli avvocati del cardinale, emergerebbe «l’ingiustizia complessiva del processo».Ci sono poi le decisioni che dovranno essere prese per la Curia, considerato che tutti i responsabili, dalla Segreteria di Stato ai Dicasteri, sono stati confermati «provvisoriamente», come indicava una comunicazione dello scorso 9 maggio, il giorno dopo l’elezione a Papa. Come anche il vescovo di Roma potrebbe mettere mano alla ‘suà diocesi, rimasta quasi senza vescovi ausiliari: una realtà vasta e complessa rispetto alla quale il Papa americano ha una grande attenzione, come ha dimostrato anche il tempestivo messaggio di solidarietà dopo l’esplosione al quartiere Prenestino.

I viaggi di Papa Prevost