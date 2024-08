La Procura apre un’inchiesta sulla morte di Omar Bassi

agenzia

Gli atti trasmessi da Reggio Calabria a Busto Arsizio

MILANO, 13 AGO – La Procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha aperto una inchiesta sulla morte di Omar Bassi, il 23enne di Bollate, nel Milanese, deceduto lo scorso 5 agosto in ospedale a Reggio Calabria, dove era in vacanza, a causa di una emorragia cerebrale. La famiglia ha presentato una denuncia a Reggio segnalando che il 20 luglio Omar era stato picchiato da alcuni buttafuori in una discoteca di Origgio, nel Varesotto. Da Reggio Calabria gli atti sono stati trasmessi alla procura di Busto che ha aperto un fascicolo 44 (quindi senza indagati) con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Al vaglio quindi la posizione dei cinque buttafuori che, secondo quanto riferito dai famigliari di Omar, avrebbero picchiato lui e il fratello.

