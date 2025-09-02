La sabbia di una spiaggia sarda in vendita online

agenzia

Segnalazione ecologisti Grig alla Forestale, 'ora le sanzioni'

CAGLIARI, 02 SET – La sabbia delle spiagge sarde in vendita su una piattaforma online. La segnalazione è stata fatta all’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) e gli ambientalisti hanno subito trasferito la denuncia al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna. La vendita riguarda sabbia qualificata come proveniente dalla Sardegna, una conchiglia e una stella marina. In precedenza il Grig aveva segnalato lo scorso luglio alla Forestale un’analoga offerta di sabbia raccolta (così aveva dichiarato il venditore) dalla iper-tutelata (vincolo paesaggistico, vincolo di conservazione integrale, parco nazionale e area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena) spiaggia rosa di Budelli, nell’arcipelago de La Maddalena). “Nonostante ampie campagne di sensibilizzazione e di informazione- spiega l’associazione- l’asportazione di sabbia, conchiglie e, questa volta, addirittura Stelle marine a fini di lucro appare tuttora ben presente, anche sul web”. Il Grig auspica “rapidi accertamenti e pesanti sanzioni per i trasgressori”. Solo nel 2024, l’Agenzia delle dogane ha sequestrato nei porti e aeroporti sardi oltre 500 chili di materiale prelevato illegalmente dai litorali isolani. Le sanzioni per chi viola le regole vanno da 500 a 3.000 euro.

