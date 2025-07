La sabbia rosa di Budelli venduta on line, ira degli ecologisti

Ambiente

Grig denuncia l'episodio al Corpo forestale regionale

La sabbia rosa asportata illegalmente dalla spiaggia di Budelli, il litorale a tutela integrale all’interno del parco di La Maddalena, è in vendita su una piattaforma per gli acquisti on line. La denuncia arriva dall’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico, a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini. Gli ecologisti hanno segnalato il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna che ha avviato le indagini per risalire all’autore della vendita. “La spiaggia, com’è ampiamente noto, è iper-vincolata (vincolo paesaggistico, vincolo di conservazione integrale, parco nazionale e area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena) – spiega l’associazione – tuttavia comportamenti delinquenziali come l’asportazione della sabbia rosa a fini di vendita (a caro prezzo) sono ancora presenti, purtroppo. In tal caso vanno pesantemente sanzionati”.

