La salute del Papa è il tema di maggior interesse degli italiani

agenzia

Ricerca Credem-Cattolica, al secondo posto la politica europea

MILANO, 18 MAR – È la salute di Papa Francesco il tema di maggiore interesse per il 30% degli italiani in queste settimane, seguito con grande distacco dalla politica europea (19%) e dall’inflazione su scala nazionale (anche in questo caso il 19%). È quanto emerge dalla ricerca sugli interessi informativi degli italiani dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, progetto lanciato due anni fa dalle media relation di Credem e Almed (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica). Il sondaggio è stato condotto tra il 3 e il 7 marzo dai ricercatori della Cattolica su un campione di 5.000 italiani, in collaborazione con l’istituto di ricerca Bilendi. La salute del Papa è citata tra i tre temi più rilevanti dal 30% degli intervistati, con un picco del 36% tra gli over 64, rispetto al 26% nella fascia 18-44 e con un maggiore interesse fra le donne (32% vs 27%). Il 19% (22% tra gli uomini e 16% tra le donne) esprime un crescente coinvolgimento per la politica europea, un argomento ritenuto cruciale data l’urgenza da parte della Ue di affrontare importanti questioni politiche, economiche e ambientali. In ambito nazionale, l’inflazione e il carovita sono segnalati dal 19% degli intervistati, mentre il 17% menziona la condizione economica del Paese. I giovani sotto i 44 anni avvertono maggiormente l’impatto del caro-vita, con un divario di 5 punti percentuali rispetto agli over 64. Inoltre, l’attenzione per l’economia nazionale mostra una netta differenza di genere, con il 22% degli uomini rispetto al 13% delle donne. A livello internazionale c’è un forte interesse per la guerra in Ucraina (17%), superiore a quello della rilevazione di marzo 2024 del 12%. Al contrario, la politica americana (8%) e la situazione in Medio Oriente (5%) suscitano una scarsa attenzione. I dati verranno presentati durante la lezione aperta ‘Troppa informazione, poca consapevolezza’ domani, mercoledì 19 marzo, nell’aula Bontadini dell’Università Cattolica in largo Gemelli, 1 a Milano alle 15.

