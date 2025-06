‘La scuola per Gaza’, corteo a Torino

agenzia

Studenti, docenti e cittadini in centro per la Palestina

TORINO, 05 GIU – “Scuola contro il genocidio”, “Scuola per la pace”: sono tra gli striscioni portati nel pomeriggio a Torino a un corteo pro Gaza sfilato per le vie del centro, composto da studenti, insegnanti e cittadini, alcuni con bandiere della Palestina. L’iniziativa è partita dal liceo scientifico Galileo Ferraris, dove i docenti hanno diffuso una lettera aperta sull’importanza di avviare un percorso di sostegno alla lotta per la libertà e la giustizia che il popolo palestinese sta conducendo.

