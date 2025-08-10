La sfilata in burkini in Toscana, l’ira della Lega

il caso

Organizzata da una associazione vicina alla Chiesa

La Lega ha sollevato una polemica per una sfilata di burkini che si è svolta a Marina di Carrara (Massa Carrara) in occasione del Teranga, festival dell’ospitalità organizzato il 2 e 3 agosto dall’associazione Casa di Betania Odv, impegnata in progetti di accoglienza e mediazione culturale, e dall’ufficio diocesano Migrantes di Massa Carrara.

«In Italia la donna è libera e deve restarlo – affermano in una nota congiunta l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi e il segretario provinciale Andrea Tosi che parlano di “sfilata fuori luogo”: «Non si tratta di un semplice costume – afferma Tosi – ma di un indumento che in molte parti del mondo è imposto come segno di sottomissione».

«Il burkini non è moda, come qualcuno vorrebbe far credere, ma il manifesto di un’idea di società in cui la donna è nascosta e subordinata», aggiunge Ceccardi.