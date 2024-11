La sorella di Meredith, ‘forza e amore restano forti’

agenzia

'Continua a toccare la vita di molti' dice Stephanie Kercher

PERUGIA, 03 NOV – “La forza e l’amore di Meredith rimangono forti dopo 17 anni. Conserverà per sempre un’eredità duratura di amicizia e gentilezza che nessun media potrà cambiare”: a ricordare così la studentessa uccisa a Perugia è la sorella Stephanie. Lo fa con l’ANSA attraverso l’avvocato Francesco Maresca, il legale che ha da sempre rappresentato la famiglia. “Meredith ha e continua a toccare la vita di molti e questa è una qualità che il mondo ricorda” afferma ancora la sorella. “Lei – aggiunge – sarà sempre ricordata per la sua lotta per la vita, eppure in sua assenza il suo amore e la sua personalità continuano a brillare. La nostra famiglia ne ha passate così tante ed è difficile capire come questo serva a qualcosa. Sentiremo per sempre questo vuoto indescrivibile, ma viviamo secondo gli standard di Meredith con dignità”. Parole che arrivano a ridosso dell’inizio delle riprese tra Orvieto e Perugia della serie tv su Amanda Knox prodotta da lei stessa. “Continuiamo a parlarne nei luoghi meno appropriati” ha già detto l’avvocato Maresca. Il quale ricorda che del delitto se ne è parlato “per anni nelle aule di giustizia e poi sui set televisivi e cinematografici per iniziativa di vari produttori e della Knox che continua a rimescolare su questa triste vicenda”. “Ho già detto varie volte – aggiunge – che sarebbe opportuno il silenzio e il ricordo ma evidentemente per questa americana sono importanti solo i profitti che ricava da una vicenda di cui si lamenta ma che le ha portato soldi e fama”.

