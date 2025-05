La sorpresa degli americani a Roma, ‘farà un buon lavoro’

agenzia

I commenti prima di salire sui primi voli per Chicago

ROMA, 09 MAG – Tanta sorpresa, emozione ed un pizzico di orgoglio per l’elezione del connazionale Papa Leone XIV. E’ questo il sentimento principale tra molti cittadini americani in partenza questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino, verso gli Stati Uniti, che rientrano in patria dopo un periodo di vacanza o dopo aver vissuto il Giubileo. Al “Leonardo Da Vinci”, che diventerà l’aeroporto di Leone XIV per la partenza (e il ritorno) dei futuri viaggi apostolici in tutto il Mondo, tra i passeggeri a bordo dei primi due voli Ita e United per Chicago, la città natale del Cardinale Robert Francis Prevost, non pochi ieri sera sono riusciti a vedere la fumata bianca in piazza San Pietro. “Sono stato in piazza ieri ed appena c’è stata la fumata bianca tutti sono impazziti”, ha dichiarato Mark, 32 anni, a Roma per il Giubileo ma che non credeva di trovarsi al centro della nuova elezione papale. “Ieri in piazza ho percepito che era un Papa globale non americano, che parla tante lingue ed, infatti, non ha parlato inglese. L’ho percepito come un segno di un Papa che abbraccia il mondo, non solo l’America. Tuttavia il fatto che sia americano è eccitante”, aggiunge Mary di ritorno insieme al marito a Dallas. “Siamo stati molto felici di essere a Roma durante la sua elezione. Siamo di Chicago ma non lo conosciamo, ma quando ha parlato abbiamo creduto che potrà cambiare il mondo”, dicono a loro volta Donald e Anne, marito e moglie di ritorno anche essi a casa. Una speranza di cambiamento che condividono anche altri: “Ho avuto un impressione positiva, un Papa ‘simpatico’, forse un segno del cambiamento”. Alcuni invece si mostrano più moderati, anche se Papa Leone XIV proviene dalla loro stessa città: “Noi amiamo tutti i Papi e preghiamo perché facciano un buon lavoro nel guidare la Chiesa”. “E’ emozionante avere un Papa degli Stati Uniti e di Chicago, siamo moderatamente orgogliosi’, aggiungono, sorridenti, Anthony e Marge. Insomma sorpresa e soddisfazione per l’elezione, anche se in pochi in città hanno mai avuto l’occasione di conoscerlo. “Sorpresi del fatto che sia americano, ma non l’ho mai visto”, “Mai visto prima in Chicago”, dicono gli ultimi due passeggeri, prima di salire a bordo.

