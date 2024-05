La storia dei Fanti d’Italia in mostra a Trieste

agenzia

L'evento fa parte del raduno nazionale organizzato in città

TRIESTE, 24 MAG – La sala comunale d’arte in piazza Unità d’Italia a Trieste ospita, a partire da oggi, la mostra “36° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia”, evento che si inserisce nelle celebrazioni del raduno previsto domenica in città. Sono in esposizione alcune divise, cimeli storici e soprattutto pannelli, che ripercorrono la storia della fanteria e le testimonianze della vita in trincea dei soldati durante la Grande Guerra. La mostra è organizzata dall’associazione nazionale del Fante, sezione provinciale di Trieste, e i documenti sono tratti dall’associazione nazionale del Fante e dalle federazioni provinciali di Roma e di Treviso. La mostra sarà visitabile fino al 26 maggio. Il programma delle celebrazioni per il raduno nazionale iniziato oggi, è articolato in una tre giorni che domenica vivrà il momento clou con la cerimonia in piazza Unità d’Italia e la sfilata sulle Rive cittadine.

