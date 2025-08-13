L’accampamento rom di via Selvanesco ora è semivuoto

agenzia

I quattro ragazzini che hanno travolto Cecilia usciti e tornati

MILANO, 13 AGO – L’accampamento rom di via Selvanesco dove vivono i quattro minori che l’altro ieri, a bordo di un’auto rubata hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni a Milano si è svuotato di svariate roulottes che stazionavano. Troppa confusione, troppa pubblicità, troppi giornalisti intorno. I quattro ragazzini sarebbero usciti ma poi tornati in tempi brevi nell’area con le loro madri, secondo le forze dell’ordine. I quattro, di età tra gli 11 e i 13 anni nati in Italia, non sono sottoposti ad alcun provvedimento restrittivo in quanto hanno meno di 14 anni e non sono imputabili. Possono pertanto muoversi liberamente.

