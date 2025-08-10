L’acqua del mare si tinge di rosso nell’Imperiese

agenzia

A S.Stefano al mare, vicino alla battigia

SANTO STEFANO AL MARE, 10 AGO – E’ mistero a Santo Stefano al mare (Imperia), dove l’acqua nei pressi della battigia, stamani, si è tinta di un colore rosso-violaceo intenso. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di Porto, ufficio marittimo di Riva Ligure e il sindaco del piccolo centro balneare Marcello Pallini. L’ipotesi è che possa trattarsi dello scarico di acqua contenente colorante, proveniente da qualche campagna, ma è già stata allertata l’Arpal. “Sono stato avvertito, verso le 9, di questa colorazione, che molto probabilmente proviene dalla vallata – commenta il sindaco -. Non dovrebbe trattarsi di inquinamento, ma per stare tranquilli ho fatto prelevare dei campioni di analizzare e ho chiuso l’entrata della spiaggia”. Il fenomeno è andato in esaurimento durante la mattinata.

