L’addio a Cecilia De Astis, in centinaia ai funerali

agenzia

Sorella, 'è vittima del fallimento della società'

MILANO, 14 AGO – Sono circa 200 le persone ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta nel sud di Milano da un’auto rubata e guidata da 4 ragazzini rom. La bara è arrivata nella Chiesa di San Barnaba sormontata da una composizione di fiori bianchi e magenta e gerbere gialle. Il figlio Filippo è arrivato ai funerali portando un’orchidea. Presente anche l’altro figlio Gaetano, le sorelle e i familiari. “Insieme abbiamo condiviso grandi dispiaceri ma anche momenti belli che ci aiuteranno a sopportare un dolore misto a rabbia per il fallimento del sistema della società di cui sei stata vittima” ha detto durante i funerali Lina De Astis, sorella della vittima. “Cerchiamo di fare qualcosa come Paese, dobbiamo prevenire questi eventi traumatici. Non è una morte casuale e poteva benissimo essere evitata” ha detto fuori dalla chiesa il figlio Filippo Di Terlizzi, sottolineando che, comunque, quelli che hanno investito sua mamma “sono dei bambini, non avevano neanche 14 anni. Non possiamo mettere sulle loro spalle tutte la responsabilità del gesto”. Un concetto al centro dell’omelia di Don Davide Bertocchi: “Gesù, con il suo amore, ha insegnato che gli unici nemici sono la morte e il male. Il male e la morte sono gli unici nemici. Nessuna persona è da considerare nemica”. “Tanto meno dei bambini. Tanto meno bambini ai quali è stata negata l’infanzia e per i quali possiamo solo pregare e sperare che finalmente trovino qualcuno che sappia insegnare loro l’amore che vince il male”.

