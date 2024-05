Ladri all’Agenzia delle Entrate, rubati oggetti dei dipendenti

agenzia

Pescara, a soqquadro sede Riscossione secondaria. Indaga Polizia

PESCARA, 27 MAG – Furto la notte scorsa nella sede dell’Agenzia delle Entrate di Pescara in viale Gabriele D’Annunzio. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono entrati nella sede dell’ufficio di Riscossione secondaria attraverso un ingresso sul retro e, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, sono riusciti a portare via alcuni oggetti personali dei dipendenti. Non c’erano soldi all’interno dell’ufficio. Il danno non è stato ancora quantificato. Sul posto questa mattina sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica per i rilievi. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato anche con l’ausilio delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

