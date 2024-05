Ladri nella notte in casa Salvini a Roma

agenzia

Banda non riesce ad aprire cassaforte, indagini

ROMA, 20 MAG – Ladri nella notte nella casa romana del vice premier Matteo Salvini. Sarebbero entrati nell’abitazione approfittando del fatto che all’interno non c’era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L’allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito rumori. Da chiarire se i ladri abbiano preso altri oggetti in casa. Sulla vicenda indaga la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA